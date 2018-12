Cuatro días después de haber dado a luz a Salvador Uriel, su primer hijo junto a Javier Naselli, Vicky Xipolitakis fue dada de alta de la clínica junto a su bebé. Sonriente y muy contenta con su bebé en brazos, los periodistas la esperaban en la puerte y ahí se despachó con desopilantes frases.

"Estoy sacando al bebé por primera vez a la vida. Yo estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salí me chorreaba un poquito de agua. Pensé que era de la pileta. Y había roto bolsa, pero no podía ser porque me faltaban dos semanas". G-plus

“Estoy sacando al bebé por primera vez a la vida”, empezó diciendo la vedette con una carcajada para Crónica TV, mientras su marido la esperaba a un costado. Luego, contó cómo su hijo se adelantó dos semanas: “Yo estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salí me chorreaba un poquito de agua. Dije ‘¿qué es esto?’, pensé que era de la pileta. Y había roto bolsa, pero no podía ser porque me faltaban dos semanas”, relató, toda vestida de blanco.

"La conexión que tengo madre-hija... ¿Es madre-hija? No, madre e hijo, ja, ja, ja Es que es una frase armada y se me confundió". G-plus

“Hace dos días conocí a mi gran amor y está acá en mis brazos. Del útero a la vida”, lanzó, con todo su humor mientras contaba que estaba durmiendo poco. “La conexión que tengo madre-hija... ¿Es madre-hija? No, madre e hijo, ja, ja, ja Es que es una frase armada y se me confundió”, lanzó, una de sus pifiadas. “Puede estar llorando, pero se pone acá en mi pecho, siente el olor a la mamá y es un amor que me emboba. Hoy vivo su vida”, aseveró.

“Ya no se duerme más porque llora a cada ratito. Si no es porque tiene gasecitos, porque se hizo popo o quiere hacer un provechito”, detalló Vicky para terminar al grito de “¡soy mamá!”.