Desopilante reacción de Anamá Ferreira cuando encontró a su exmarido en Tinder: "Le dije que no mienta tanto”

Indignada porque fue bloqueada en Tinder, Anamá Ferreira le dio una divertida nota a Arriba argentinos en la que describió su desopilante reacción cuando encontró a su exmarido en la red social de citas amorosas.

Más sobre este tema Tremenda frase de Anamá Ferreira sobre el perfil de hombre que busca en Tinder: "Estilo Vicuña no, porque me va a traicionar"

"¿Puede ser que te encontraste con tu exmarido en Tinder?", le preguntó Jime Grandinetti a la modelo.

Tras lanzar una sonora carcajada, Anamá respondió: "¡Sí! Mi exmarido, el papá de mi hija. ¡A mí me pasó de todo en Tinder!".

"Yo empecé a mirar y el tercer hombre era mi exmarido. Puso frases muy románticas y yo le dije 'flaco, pará. No mientas tanto'". G-plus

"Yo empecé a mirar y el tercer hombre era mi exmarido. Puso frases muy románticas y yo le dije 'flaco, pará. No mientas tanto. Estás bueno, pero no mientas tanto'", reveló Anamá Ferreira, con humor.

ANAMÁ FERREIRA, PICANTE CON BENJAMÍN VICUÑA

Anamá Ferreira contó en Arriba argentinos cuál es el perfil del hombre que busca para formar una pareja y dejó en claro que no saldría con alguien que tenga el mismo perfil que Benjamín Vicuña por su fama de "traicionero".

Más sobre este tema Anamá Ferreira reveló qué pasó en el corte cuando Adriana Aguirre le dijo "mono": "Todos nos quedamos impactados"

"¿Nos podes dar un poco de referencias? ¿Te gusta una onda Osvaldo Laport, estilo Benjamín Vicuña o Hernán Drago?", le preguntó Jime Grandinetti.

"Me gusta que hable, que lea libros, que sea un poquito inteligente, que entrene. Hay lindos, puede ser estilo Laport, pero estilo Vicuña no porque me va a traicionar mucho, traidores no", retrucó Anamá, picantísima con el ex de China Suárez y Pampita.