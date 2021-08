La desopilante mentira de Flor Peña a su hijo luego de que una madre le reclamara que Juan hizo un vivo picante: "Le dije que me llamó Instagram"

Florencia Peña visitó Los Mammones y una pregunta sobre las redes sociales de sus hijos, Tomás (19) y Juan Otero (12), terminó exponiendo una mentira piadosa que la artista le dijo a Juan luego de que una madre de la escuela le advirtiera que el menor había hecho un vivo en Instagram, a las 4 de la madrugada, hablando cosas hot.

"¿Stalkeas las redes sociales de tus hijos?", le preguntó Jey Mammon a Flor, cuya primera reacción fue responder con una humorada: "No, ¿mis hijos? ¿Qué hijos?".

Acto seguido, Peña recordó el episodio que tuvo con su hijo del medio, tras recibir una picante observación de una mamá del colegio. "Un día me llama una madre y me dice 'che, Flor, ojo, pero tu hijo Juan está haciendo un vivo a las cuatro y media de la mañana, diciendo cosas porno'. No sé. ¿Quién? No es mi hijo", expuso la conductora de Flor de Equipo, matizando el hecho con humoradas.

Luego reveló la excusa que le dijo a su hijo para que deje de hacer lives "inadecuados": "Juan está loco. Lo tuve que amenazar. Bueno, ahora si está viendo el programa se va a dar cuenta. Pero le tuve que decir que me habían llamado de Instagram para decirme que no podía hacer eso. Eran las 4 AM, chicos. ¡Un montón!".

El hijo de Florencia Peña contó cómo se lleva con la popularidad de su mamá

Este año, Juan Otero hizo algunas participaciones en el programa de TV de su mamá, Florencia Peña, y dio que hablar con su explosiva y carismática personalidad, teniendo tan solo 12 años. Incluso, dio una entrevista a Clarín y argumentó cómo es su madre fuera de las cámaras: "Mi mamá es un amor, nos llevamos re bien. Así como la ves de divertida en la TV es también en casa".

En ese contexto, Juan expresó cómo se relaciona con la fama y el trabajo artístico de Flor: "Está bueno porque justo a mí me tocó, que me gusta todo lo relacionado al arte y la actuación. Y tener una mamá que trabaja de eso y que la conocen mucho me da como un primer paso para poder ser actor también".