Desopilante frase de Momo a Jimena Barón sobre sus ganas de tener un hermanito: "Yo quiero, pero esta es lo importante"

Jimena Barón realizó un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, pero el encargado de contestarlas fue su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo, quien la descolocó cuando un usuario le preguntó si le gustaría tener un hermanito

"Sí, la verdad es que yo quiero una hermanita o un hermanito, pero esta no sé y es la importante. Porque si ella no quiere, no puedo tener un hermanito", dijo Momo, con tan solo 7 años, haciendo que su mamá no solo se sorprendiera con su ocurrente respuesta, sino que la hizo tentar de risa.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Morrison le pide a Jimena Barón que vuelva a ser mamá. Semanas atrás, el niño la vio lookearse súper sexy para ir a un bar y le dijo con firmeza: "Buscate un novio porque quiero un hermano. Buscate a alguien que te guste en el bar".

Lo cierto es que Momo tiene hermanos por parte de su papá, Daniel Osvaldo pero ahora quiere que su mamá sea quien le dé un hermanito.