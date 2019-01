El desopilante cruce de Netflix y HBO en Twitter por Game of Thrones y Bird Box

Un impensado cruce se dio en Twitter entre dos pesos pesados del mundo audiovisual. Todo comenzó cuando la cadena HBO publicó un mensaje promocional del estreno de la temporada final de Game of Thrones.

"Una niña no necesita una venda", escribieron junto a una imagen de Arya Stark, quien queda ciega en la ficción, basada en los libros de George R. R. Martin. El mensaje aludía irónicamente al exitoso lanzamiento de Bird Box, la nueva película de Netflix protagonizada por Sandra Bullock, en la que los personajes deben usar vendas en sus ojos. Y el gigante del streaming levantó el guante...

La cuenta de Netflix respondió con una imagen de la estrella de Hollywood con los ojos tapados y un divertido mensaje. "La noche es oscura y llena de terrores, tal vez a una niña no le vendría mal que se la prestemos", contestaron, haciendo referencia a la muy citada frase en redes sociales de Melisandre de GOT.

HBO no se quedó de brazos cruzados y replicó con un "No, gracias ️" y un elocuente gif de Daenerys Targaryen con la leyenda “Bend the knee (dobla la rodilla). ¿La respuesta de Netflix? Un "de nada" con otro gif de la Reina Isabel II, de la serie The Crown colocándose la corona.