Los desgarradores mensajes de la hija de Natacha Jaitt tras la trágica noticia: "El saber que no estás me parte el alma y destroza por dentro"

En medio del enorme dolor por la trágica y misteriosa muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises regresó de Brasil -donde estaba de vacaciones junto a su sobrina, Antonella- al país para investigar lo sucedido. "Mi sobrina está destruida", reveló, muy afectado por lo ocurrido.

La joven de 20 años decidió quedarse en el país vecino pero volvó su dolor en las redes: "Voy a investigar a fondo la muerte de mi madre, y voy a llegar a la verdad. ¡¡Estoy destruida!! Sólo pido un poco de humanidad al respecto, necesito despedir a mi madre como es debido", posteó en Instagram Stories.

Más sobre este tema Ulises Jaitt regresó a Buenos Aires tras la muerte de Natacha: "Si yo estaba acá esto no pasaba"

Luego, la hija mayor de Natacha le dedicó unas conmovedoras palabras: "Mi ángel, mi guía, mi alma. Mujer que me dio la vida, mi madre, mi compañera, mi luz y el amor de mi vida. Cómo explicarle a mi corazón que ya no te tengo más, cómo despertar si ya no puedo escuchar tu voz. Te llevaste todo mi corazón, sólo quedó este cuerpo sin amor. Dame fuerzas en este mar de dolor".

Además, en su muro también quedó plasmado su corazón roto: "El saber que no estás me parte el alma y destroza por dentro. No tengo palabras para el dolor que siento, nunca voy a soltarte (nunca voy a estar lista para soltarte). Ojalá estes con el zeide cuidándome desde arriba con esa sonrisa hermosa que siempre tenías, con tu simpatía y amor que tenías de sobra. ¡Gracias por ser mi mamá, la mujer que me dio la vida, la que aunque estuviera lejos siempre tenía, por tus consejos, tus abrazos y tus besos antes de dormir, por tratarme como reina, secar mis lágrimas en tiempos de tristeza y por enseñarme tantas cosas de la vida!".

"Sé que sos mi ángel especial que va a cuidar de mí todos los días. Ayudame a renacer de las cenizas. No voy a parar hasta descubrir toda la verdad, te juro vas a descansar en paz". G-plus

"Hablarán sin saber, criticarán de sobra... pero nadie sabe el esplendor que desprendías. Gracias, gracias, gracias por ser todo lo que fuiste, por hacer lo que pudiste con todas la situaciones de la vida, por amarme tanto, tanto, tanto como a nadie en la vida. Te amo, mami. Jamás voy a sacarte de mí. Tu corazón y el mío palpitan a la par. Sé que sos mi ángel especial que va a cuidar de mí todos los días. Ayudame a renacer de las cenizas. No voy a parar hasta descubrir toda la verdad, te juro vas a descansar en paz. TE AMO, TE AMO, TE AMO INFINITAMENTE", cerró.

