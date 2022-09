El desgarrador testimonio de Leticia Brédice sobre su salud: "Hace años que peleo por estar sana"

En medio de las repercusiones que despertó la escandalosa desvinculación de Leticia Brédice de El Divorcio, obra en la que iba a trabajar con Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago, la actriz habló con Carmen Barbieri sobre este tema.

“Estoy preocupada porque se están diciendo muchas cosas”, fue lo primero que dijo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al tener en línea telefónica a Leticia.

Tras escucharla, Brédice tomó la palabra: “¿Por qué estas preocupada? Si vos estás preocupada, yo te tengo que contestar porque a mí me pone mal. Vos sos una persona que me querés y sos piola. ¿Cómo te vas a preocupar por mí?”.

“Se estaba diciendo que vos no estabas bien”, respondió la presentadora. A lo que la entrevistada continuó con su descargo: “¿Cómo no voy a estar bien? Mirá, yo hace años que por lo único que por lo que peleo es por estar sana. En la profesión, nosotras mismas nos conocemos y sabemos cómo vamos creciendo y a veces, por ahí, el otro no te puede defender y está en otra situación”.

“La verdad es que yo me encontré en una situación donde alguien ya hace rato no me defendía en situaciones. A mí no me destratan. Al final soy la más seria, la que sabe la letra, la que va y propone”, cerró la artista, contundente.