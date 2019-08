El desgarrador mensaje de Marixa Balli a diez meses de la muerte de su hermano: "Nada tiene sentido"

El 13 de octubre de 2018, la vida de Marixa Balli y su familia cambió para siempre. Su querido hermano, Luis Alberto Caballi, murió tras haber sido atropellado por una moto en Almagro. Si bien fue trasladado rápidamente al Hospital Durand, falleció al poco tiempo de haber sido ingresado.

A diez meses de su muerte, su hermana lo recordó a través de la red y habló del "asesino" que lo atropelló. "Hoy, 13 de agosto, se cumplen diez meses de que un inconsciente llamado Juan Manuel Castam te asesinó. Desde ese momento, mi vida cambió y se inundó de dolor. Ni hablar de la vida de mi madre", comenzó diciendo.

"Se cumplen diez meses de que un inconsciente llamado Juan Manuel Castam te asesinó". G-plus

Y contó cómo lidia con el dolor que le produce no tener a su hermano a su lado y con la falta de justicia: "Nada tiene sentido. Seguimos esperando poder darte cristiana sepultura, que nos entreguen tu cuerpo... Con el dolor que eso nos causa. Esperando que las leyes cambien, la decisión de un juez, tomar valor y dar las declaraciones públicas que la prensa me pide. Hace diez meses digo que no estoy preparada para dar notas (necesito transitar mi duelo)".

"Empecemos a diferenciar ACCIDENTE de ASESINATO. Pido justicia por todas las víctimas". G-plus

Sensibilizada y, principalmente, angustiada, Marixa le habló directamente a Luis: "Te extraño tanto hermano mío, te quiero con el alma. Tratá de descansar en paz. Deseo que las leyes en algún momento estén a favor de la víctima y no de los asesinos y delincuentes".

Y tajante, cerró: "Empecemos a diferenciar ACCIDENTE de ASESINATO. Pido justicia por todas las víctimas".