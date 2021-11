La desesperación de Pía Shaw tras ser picada por una hormiga: "Pensé que me moría"

Antes de volver a analizar lo que sucede en el mundo del espectáculo, Pía Shaw contó en LAM (eltrece) que durante el fin de semana sufrió una terrible alergia ocasionada por la picadura de una hormiga.

La panelista, asustada por sus síntomas, llamó a emergencias y, a los pocos minutos, le dieron dos inyecciones para intentar estabilizarla y ponerle un freno a su malestar.

Aunque actualmente se siente bien, hizo catarsis al aire y detalló la dramática situación que atravesó el finde.

PÍA SHAW REVELÓ CUÁNTO LA AFECTÓ LA PICADURA DE UNA HORMIGA

"Estaba en mi casa, era un lindo día, fresco y tranquilo. Y me puse a hacer jardinería porque es algo nuevo que estoy aprendiendo. Estaba removiendo la tierra, porque es algo que hay que hacer en la jardinería... ¡Y la vi! ¡Vi a la hormiga cuando me estaba picando, justo!", contó la periodista.

Y aunque tomó recaudos, su brazo comenzó a hincharse cada vez más. Por eso, decidió ir a la guardia.

"El brazo se me puso todo colorado y me dio miedo que eso siguiera subiendo, me cerrara la glotis y no pudiera respirar". G-plus

"Lo primero que hice fue tomarme una pastillita que tengo para la alergia.Le dije a mi novio ‘me voy a acostar porque no me siento bien’. El brazo se me puso todo colorado y me dio miedo que eso siguiera subiendo, me cerrara la glotis y no pudiera respirar. Entonces, me fui urgente al hospital porque pensé que me iba a morir ahí nomás. Por suerte, me atendieron enseguida".

Antes de cerrar, contó lo mucho que la asustó esta situación.

"En el hospital me atendieron re bien y me dieron una inyección en cada nalga para que bajaran rápido los efectos de la picadura. Pensé que me moría ahí nomás", sentenció.

¡Qué susto!