"Desearía que el pastel no engordara y que la gente no fuera tan idiota": la reflexión de Nicole Neumann

Nicole Neumann está atravesando un delicado momento personal. Su hija mayor, Indiana, fruto de su pasada relación con Fabián Cubero, la denunció por violencia familiar.

En este contexto, mientras la joven sigue viviendo con su padre, Fabián, su pareja actual, Mica Viciconte, y su hermanito, Luca Cubero, Nicole comparte fuertes indirectas a través de sus stories de Instagram.

"Desearía que las mascotas vivieran más tiempo y que la vida no fuera tan costosa. Desearía que el pastel no engordara y que la gente no fuera tan idiota", sentenció Nicole, muy picante, en medio de un delicado momento familiar.

MICA VICICONTE DEJÓ EN CLARO QUÉ ROL CUMPLE EN LA VIDA DE CUBERO Y SUS HIJAS

En medio de la polémica por la supuesta denuncia que Indiana le habría hecho a Nicole Neumann, Mica Viciconte dejó en claro qué rol cumple en la vida de Fabián Cubero y sus hijas.

“Ocupo el rol de pareja, de contención, de amor, es el rol que siempre ocupé. Yo no quiero ocupar el rol de mamá, yo tengo mi hijo, pero también tengo mucho amor y las quiero mucho, son parte de mi familia y las cuido, nada más”, expresó a Intrusos.