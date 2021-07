Desconsolado llanto de Pampita tras recibir el saludo sorpresa de sus amigas en vivo: "Fue un milagro y una bendición que hayan aparecido en mi vida"

Sin pasar por el alto el Día del amigo, Pampita recibió la sorpresa de sus amigas en vivo y la conductora no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar las cálidas palabras de cada una de ellas en el video que le grabaron para esta fecha especial.

“¡Ay, qué lindas! Tengo a las mejores amigas del mundo, siempre se los digo. Son mujeres espectaculares, que fui encontrando en la vida en distintas etapas, en distintos momentos míos, y fue un milagro y una bendición que hayan aparecido, que me hayan acompañado en tantas cosas lindas que hemos vivido”, comenzó diciendo Carolina Ardohain en Pampita Online, tras escuchar a Angie Balbiani, Puli Demaría y Julieta Novarro, entre otras.

“También estuvieron en los momentos tristes, al pie del cañón y en cualquier horario porque yo me refugio en ellas en todos los momentos, y ellas están del otro lado del teléfono, vienen rápido, reaccionan, me cuidan y me miman siempre”, agrego, a flor de piel.

Y cerró, muy sensibilizada, a días de dar a luz a su primera hija con Roberto García Moritán y con lágrimas en los ojos: “Ellas Me levantan y me sacan adelante. Mucho de lo que he podido hacer fue porque tuve a estas grandes mujeres en mi vida. Son mis hermanas elegidas de mi corazón y hoy las abrazo a la distancia, las extraño. Este amor es indestructible y nos va a acompañar hasta el último segundo de nuestras vidas. Gracias por la emoción. Las voy a extrañar en este parto. Va a ser distinto esta vez, pero sé que están y están en mi corazón. Y yo estoy para ellas incondicionalmente. Gracias amigas por esta sorpresa hermosa”.