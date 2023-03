Desconsolado llanto de Julieta tras el regreso de Alfa a Gran Hermano 2022: "Me pongo mal porque me frustra"

Luego del inesperado momento que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 al ver que Walter “Alfa” Santiago volvía a entrar a la casa después de haber sido eliminado varias galas atrás, Julieta Poggio no ocultó su angustia y quebró en llanto frente a varios de sus compañeros.

“Ahora que está por terminar… me dan ganas de llorar a mí. Me pone mal. Pensé que ya se terminaba. Por algo fue que Santiago del Moro no decía la fecha (de la final del ciclo de Telefe)”, atinó a decir Julieta, con lágrimas en los ojos, mientras Nacho Castañares y Romina Uhrig la consolaban.

“Capaz viene por una noche. Yo no creo que haya otro repechaje. Entonces, es el mejor Gran Hermano de la historia”, agregó el joven. Pero Poggio continuó con su angustia: “¡Qué va a venir por una noche! Decíamos ‘ay, ¿se imaginan que ahora vuelve el repechaje? ¡Me pongo mal porque me frustra!”, cerró, muy movilizada.

NACHO SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO LÍDER DE GRAN HERMANO 2022 Y TENDRÁ INMUNIDAD EN LA PRÓXIMA NOMINACIÓN

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Ignacio “Nacho” Castañares se convirtió en el nuevo líder de la semana y no podrá ser votado por sus compañeros para quedar en placa este miércoles. Además, a diferencia de las otras veces, el participante no tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en hacer equilibrio con una especie de reloj, Romina Uhrig y Nacho dejaron el cuerpo con el objetivo de ganarse el tan ansiado pase de quedarse más tiempo en el reality de Telefe.

Sin embargo, fue el joven el que se quedó con la victoria y ya se convirtió en uno de los cuatro finalistas, a la espera de que lo acompañen los que decida el público.

“A partir de ahora, no habrá más salvación en la casa. Y la próxima se jugará la última prueba del líder del ciclo”, explicó Santiago del Moro a los chicos. Y cerró, dirigiéndose a Nacho: “Hoy vos ganaste tu inmunidad y resta una sola inmunidad más”.