Desconsolado llanto de Jimena Barón al escuchar su tema en La Academia: "Pensé que La Tonta era mi pasado y me mueve muchas cosas"

Luego de que las primeras parejas presentaran sus primeras coreografías en el ritmo Una que sepamos todos, Viviana Saccone y su partenaire, Ernesto “Tito” Díaz, decidieron interpretar La Tonta, el tema que Jimena Barón compuso inspirada en su relación con Daniel Osvaldo –con quien tiene a su hijo, Momo- y con quien tuvo un acercamiento al comienzo de la pandemia.

Visiblemente movilizada por escuchar nuevamente su hit, la jurada no pudo evitar quebrar en llanto en vivo. Luego, tras ser indagada por Marcelo Tinelli, al artista se sinceró: “Para mí, esta canción es muy importante. La canté en esta pista por primera vez y significa muchas cosas, algunas que pensé que quedaron en el pasado y, por ahí, no es tan así. Entonces, sigue siendo muy significativa”, comenzó diciendo.

“Por otro lado, justo hoy es el primer día que puse La Cobra (otra de sus canciones) en el auto porque todo este tiempo de pandemia se cortó mi carrera en un momento que me estaba yendo bastante bien. Yo no pude escuchar más mi música y hoy ya estaba medio rara”, agregó.

"En un momento pensé que La Tonta era mi pasado y la pandemia me trajo situaciones y me mueve muchas cosas". G-plus

Y cerró, a flor de piel: “No sabía que iban a cantar esta canción y me terminaron de matar. Extraño mucho cantar y me da mucho miedo. En lo personal, todos saben que este tema es muy importante. En un momento pensé que La Tonta era mi pasado y la pandemia me trajo situaciones y me mueve muchas cosas”.