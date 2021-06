El descargo de Mar Tarrés tras ser tildada de 'transfóbica' por cómo se refirió a una mujer trans: "Él es dos personas"

Una vez más, el paso de Mar Tarrés por la pista de La Academia no eludió la polémica, luego de referirse a su profesora de canto trans sin respetar su identidad de género.

"En realidad, él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas", le dijo la participante a Marcelo Tinelli, cuando el conductor le preguntó el nombre de su coach vocal.

Sin embargo, la profesora de canto, Miranda López, no coincidió con lo que Mar estaba sosteniendo en televisión sobre su identidad: "No, Miranda es mi nombre".

"Mi coach de canto es binario. Él a veces está como Sergio y a veces está como Miranda. A veces la trato de él y a veces de ella, porque él es dos personas. No soy transfóbica por lo que estoy contando. Él se autodefine así". G-plus

Convertida en Trending Topic en Twitter, red social en la que acusaron a Mar Tarrés de transfóbica y de no respetar la identidad de género de su profesora, la participante de La Academia hizo un descargo en Instagram Stories.

"Quiero aclarar una cosa, mi coach de canto es binario. Él a veces está como Sergio y a veces está como Miranda. Justamente, en esta gala yo lo invité, o la invité, porque a veces la trato de él y a veces de ella, porque él es dos personas. No soy transfóbica por lo que estoy contando. Él se autodefine así. Lo pueden ver en su Instagram, sigan su Instagram, como Sergio o Miranda, en cualquiera de las dos situaciones", comenzó diciendo la comediante, quien la primera gala de La Academia optó por cerrar Twitter por las críticas que recibió por una desafortunada expresión sobre los judíos.

"Él no tiene problema de que lo llames como lo quieras llamar. El problema lo tiene la gente que me va a empezar a romper las pelotas diciéndome cosas como que soy transfóbica". G-plus

Puntualizando sobre sus dichos en el programa de Tinelli, Mar Tarrés concluyó, filosa: "Le dije Sergio porque a veces es Sergio y a veces es Miranda. Me descolocó, vino visitado como Miranda. Él no tiene problema de que lo llames como lo quieras llamar. El problema lo tiene la gente que me va a empezar a romper las pelotas diciéndome cosas como que soy transfóbica. No soy transfóbica. Sergio a veces a ha estado como Sergio y a veces ha estado como Miranda. Lo trato de las dos maneras porque a él le gusta ser eso. ¿Y cuál hay? ¿Qué problema hay?".