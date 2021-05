El descargo de Mar Tarrés tras ser repudiada por decir 'judío con plata': "La gente se toma todo con mucha susceptibilidad"

La emoción y la felicidad con la que Mar Tarrés debutó en la pista de La Academia, el nuevo formato que estrenó Marcelo Tinelli en la pantalla de eltrece, se vio rápidamente empañada tras una polémica frase de la comediante.

"Mi novio me dejó cuando empecé los ensayos. Yo le dije a mi coach 'quiero a un judío con plata'. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora", dijo Mar, sin filtro y desatino.

Automáticamente, la participante se convirtió en TT (trending topic) en Twitter, por la gran cantidad de mensajes repudiando su lamentable expresión. Incluso la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) desaprobó el polémico mensaje de la participante.

"Anoche hablé con varios amigos judíos y les pregunté '¿es discriminatorio decir judío con plata?'. Para mí era un halago. Pero ya decís la palabra judío y estás discriminando". G-plus

No ajena a la polémica, Mar Tarrés miró a cámara e hizo un descargo al respecto, que luego subió a sus historias de Instragram. "Voy a aclarar lo de 'judío con plata' porque la gente se escandaliza por todo. Anoche hablé con varios amigos judíos y les pregunté '¿es discriminatorio decir judío con plata?'. Para mí era un halago, estaba bien. Pero ya decís la palabra judío y ya estás discriminando. Chicos, busquen en el diccionario la palabra judío. Es el gentilicio de la gente que nació o desciende de la comunidad judía hebrea, y de esos lugares. Es como decir los turcos, los árabes. Jamás mi intención fue discriminar. Perdón si algún judío se sintió discriminado", comenzó diciendo la joven salteña.

"La gente se toma todo con mucha susceptibilidad. Mucha gente me salió a decir: '¿Vos decís judío con plata?’. No creo que sea un insulto. Si alguien se sintió ofendido le pido mil disculpas". G-plus

Luego continuó con su confusa argumentación: "Mi expareja me estafó y de ahí empecé a joder 'nunca más un seco porque me va a volver a estafar'. Todo es en tono de broma. Capaz mañana me enamoro del más seco de Argentina".

Dando por finalizado el tema, Mar Tarrés concluyó su defensa: "Creo que la gente se toma todo con mucha susceptibilidad. Mucha gente me salió a decir: '¿Vos decís judío con plata?’. Yo no creo que sea un insulto. Si alguien se sintió ofendido le pido mil disculpas y no lo voy a volver a decir. Porque también hubo gente que me dijo: ‘Cuando te dicen “gorda” te enojás'. ¿Ustedes me vieron alguna vez enojada porque me dijeron gorda? Los que me conoce y siguen saben que soy gorda, saben que siempre digo que gorda no es un insulto. El problema es que la sociedad piensa que es un insulto. Si flaca no es un insulto, ¿por qué gorda tiene que serlo? Es una connotación física".