El descargo de Mar Tarrés tras las críticas por llamar 'Sergio' a su coach en La Academia: "Me dolió que me traten de transfóbica"

Este miércoles, Mar Tarrés regresó a La Academia para recibir el voto secreto de Pampita y aprovechó la ocasión para hacer un nuevo descargo al aire a raíz de las acusaciones de transfóbica que recibió en los últimos días. La influencer explicó que llamó Sergio a su coach trans porque así se presentó ella, que luego la sorprendió en el show como Miranda.

“No se ha metido en ningún lío diciendo nada en esta semana?, le preguntó Marcelo Tinelli a la participante antes de sacar el voto de Pampita del sobre, en referencia al escándalo que originó en la anterior ocasión con una desafortunada expresión. “Estoy triste porque en los medios dijeron cosas que no son y voy a aclarar la realidad y acá tengo las pruebas”, dijo Mar, exhibiendo un celular.

“Me salieron a matar porque le dije ‘Sergio’ a mi profe de canto, que siempre se presentó así. Yo la quise invitar para que venga a lucirse y yo aparecí acá y ella estaba parada allá y de pronto es Miranda. Yo la conocí siempre como Sergio y acá tengo un audio”, dijo Mar Tarrés antes de reproducir al aire el mensaje con el que se presentó el coach. “La verdad es que me dolió que me traten de transfóbica. No soy transfóbica. (...) Si vos todos los días me decís que te llamás Marcelo, yo te voy a decir así. Y si no, con todo respeto, avísame antes de salir al aire. Si te querés llamar Marcela, Jessica o Laura, yo te apoyo y te banco de todo corazón”, le señaló la participante al conductor.