El descargo de Laurita Fernández en defensa de Cabré por su polémica frase del 'reto': "Es un hombre que me cuida"

Las últimas declaraciones de Nicolás Cabré y Laurita Fernández sobre su noviazgo generaron muchas repercusiones.

¿El motivo? Al hablar de su convivencia en diálogo con Teleshow, Laurita contó entre risas: “Me retó porque no hice la cama”. Entonces, Cabré explicó: “Yo no soy del obsesivo - hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: '¿Se te está pasando o está…?' Por eso, no es ‘¿Por qué no hiciste la cama?’. Sino que me preocupa”.

Más sobre este tema La frase de Laurita Fernández sobre Nicolás Cabré que generó fuertes críticas en redes: "Me retó porque no hice la cama"

Tanto la frase del reto como la explicación de Nicolás despertaron críticas en las redes sociales y Laurita decidió hacer un descargo en Twitter en defensa de su pareja.

Al ver una nota de Exitoína que decía “Lo lapidaron. Nicolás Cabré confesó en una entrevista un particular pedido que le hace a Laurita y fue duramente criticado en las redes”, ella respondió enojada: “Que estupidez por favor. Contamos algo de lo que nos reímos y jodemos en nuestro día a día”.

"Hay términos que deben ser usados cuando corresponden porque tienen un peso importante y son importantes para muchas mujeres. Siendo usados cuando no van y solo por tener mas clicks en una nota" G-plus

Y expresó: “Lamentablemente ya no se puede hablar, porque alguien elige sacar una frase de contexto como título a propósito para que se malinterprete y digan pavadas con tal de tener un ‘rebote’”.

“Hay términos que deben ser usados cuando corresponden porque tienen un peso importante y son importantes para muchas mujeres. Siendo usados cuando no van y solo por tener mas clicks en una nota, es lamentable porque le quitan fuerza y verdad”.

Por último, le dedicó unas palabras a Cabré: “Y ni hablar que dicen cosas absurdas de la persona que amo. Un hombre que me cuida, me respeta y me hace sentir feliz”.