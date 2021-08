El descargo de Lali Espósito tras la polémica con la participante de La Voz que la acusó de plagio: "Yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo"

Ana Paula Rodríguez volvió a salir a escena en La Voz Argentina y las redes sociales ardieron tras recordar el conflicto que tuvo con Lali Espósito. No ajena de las críticas, la coach del programa de Telefe hizo un vivo en Instagram y aclaró los tantos.

En 2016, la participante acusó a Lali de plagio, por el nombre que le dio a su disco Soy. Anoche, mientras interpretaba la canción La mejor versión de mí, de Natti Natasha, Ana Paula se posicionó en Twitter con el hashtag "Ana Chanta", y Lali rompió el silencio.

"No sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, que puede tener segundas oportunidades y esta profesión es muy difícil. Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. No juzgo. Yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo. Tiro la mejor. Hay que tirar la mejor. De verdad”, comenzó diciendo la actriz y cantante, mostrándose comprensiva y dejando en el pasado la polémica.

Luego, Lali agregó: “No soy el Ravi Shankar. Tengo mi carácter. Solo que de verdad pienso así. Pienso que hay que ser un poco más amorosos, dentro de lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve".

Lali Espósito bancó a Ana Paula Rodríguez en La Voz Argentina, tras la acusación de plagio

Este miércoles, Ana Paula Rodríguez regresó a La Voz Argentina en la ronda de los "knockouts" frente a Agustina Abregú. La sorpresa la dio nuevamente Lali Espósito quien, dejando de lado cualquier tipo de rencor tras la acusación de plagio que recibió por parte de la participante en 2016, volvió a ponderar sus cualidades vocales.

"Las dos han tenido avances respecto a la etapa anterior, pero creo que Ana Paula estuvo clavadísima. Y más allá de la parte vocal, estuve en el sentimiento con ella mientras cantaba esta canción", expresó la jurado.

"La sentí mucho más dubitativa a Agustina, y creo que Ana Pau, si de knockout se trata, se lo lleva", concluyó Lali, antes de que Ricardo Montaner decidiera hacerle caso y optara por mantener a Rodríguez en su equipo.