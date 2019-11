El descargo de Fede Bal, tras su fuerte cruce con el jurado del Bailando: "No estoy enojado, solo pido respeto"

Federico Bal se puso en la piel de Elvis Presley para homenajearlo en la pista de ShowMatch, pero su interpretación no convenció al jurado. Indignado por la manera en la que se refirieron a su performance, se cruzó con Marcelo Polino, a quien acusó de reírse, con Pampita, y hasta con los miembros del BAR: Aníbal Pachano, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo, quien se fastidió por no prestarle atención mientras le hablaba.

Tras la fatídica noche, más tranquilo y ya desde su casa, el participante compartió una foto que lo muestra junto a quienes interpretaron con él la coreografía; súper sonriente y disfrutando del momento.

"No estoy enojado. Solo pido el respeto que todos nos merecemos. Gracias por el apoyo, que es un montón. Cierro con este fotón". G-plus

Y acompañó la imagen con una profunda reflexión: "Nací en este medio. Soy un tipo agradecido a las oportunidades y a todos los que me han dado trabajo. Amo ShowMatch porque es un lugar que me dio y me da mucho".

En la misma línea, aprovechó el tweet para aclarar cómo se siente. "No estoy enojado. Solo pido el respeto que todos nos merecemos. Gracias por el apoyo, que es un montón. Cierro con este fotón", concluyó.

Nací en este medio. Soy un tipo agradecido a las oportunidades y a todos los q me han dado trabajo.

Amo Showmatch, xq es un lugar q me dió y me da mucho! No estoy enojado. Solo pido el respeto q todos nos merecemos. Gracias x el apoyo, q es un montón! Cierro con este fotón! ♥️ pic.twitter.com/z94lZnjT1m — Federico Bal (@balfederico) November 6, 2019

Federico se indignó, especialmente, cuando lo trataron de "soberbio". Y hasta le pidió a Pachano que no lo eduque.

¿Logrará calmar las aguas?