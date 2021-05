Denise Dumas se quebró al defender a Listorti de las críticas de Julieta Díaz: "Te amo con toda mi alma"

José María Listorti y su esposa Mónica suelen grabar desde hace meses varios videos de humor que giran en torno a la vida en pareja, uno de los cuales despertó una fuerte crítica de Julieta Díaz. La actriz realizó un profundo descargo sobre el humor que utilizaron los actores y se generó una polémica en la que ahora intervino Denise Dumas, que “bancó” a su compañero y amigo en Hay que ver.

Todo comenzó durante una entrevista que Dumas y Listorti le hicieron a Lolo Rossi, la jefa de coaches de La Academia que le expresó su apoyo al conductor, y le dio pie a unas emotivas palabras de Denise. “Ya que lo dijiste, yo estuve respetando la decisión de Josema de no hablar. Yo hablo como amiga de hace más de 15 años, compañera de hace muchísimo años; y lo banco a muerte como persona, como marido, como amigo, como hijo, como todo”, señaló la conductora.

“Lo amo con toda mi alma y no hablé de esto y no salí a deferenderlo porque no quiso”, dijo la exmodelo notablemente conmovida, al punto de que Rossi le señaló que estaba al borde del llanto. “Estoy por llorar y me enoja un montón. Lo hubiera defendido, pero él prefirió el perfil bajo. Y a Moni le digo que la banco a muerte y que son una de las parejas más lindas que conocí en mi vida”, agregó Denise Dumas, que recalcó que le “hacía falta” decir todo eso.