Denise Dumas, muy fuerte contra Flor Peña por sus fotos sobre la violencia de género: "No es el espacio ni la manera"

Esta semana Flor Peña sorprendió con una producción fotográfica que hizo para la revista Gente con el objeto de visualizar el flagelo de la violencia de género que ha provocado a la fecha alrededor de 60 femicidios. Sin embargo, su trabajo despertó mucha polémica a raíz de las críticas de la escritora Hinde Pomeraniec que se replicaron en varios medios como Hay que ver, donde Denise Dumas dijo que le pareció “muy superficial”.

“Yo coincido con Hinde. A mí me parece que hay temas que se visibilizan de determinada manera y en determinado lugar. Cuando vos los corrés de ese contexto... me parece que no”, dijo Denise junto a José María Listorti, en referencia a las fotos en las que Peña aparece llorando, gritando y asustada frente a un hombre a punto de agredirla. Pese a que defendió el hecho de que Peña se embandere en este tipo de acciones, la conductora señaló que no estaba de acuerdo “en el espacio ni en la manera”.

“El tema es demasiado profundo para debatirlo en una revista tan superficial”, agregó la exmodelo e insistió en que “no era por lo machista”. “Es como querer ir en la mitad de un boliche en la noche con todo el mundo tomando y bailando a hablar de algo serio”, ejemplificó.

“Si yo fuera la madre de uno de estos nombres y a mi hija la mataron a golpes y sale en la tapa de la revista... No sé, pero hay que tener más respeto, hay que pensar”, dijo, y señaló cuál es el principal detalle que le encuentra al trabajo de Peña. “Acá hay una actriz, interpretando y trasmitiendo como ella quiere y a su manera, un dolor muy personal”, agregó.

“Estás frivolizando el tema porque llega a la tapa de Gente porque se hizo famoso. Y es algo dolorosísimo. No está bueno. La verdad no me gusta, me parece que el contexto es hacerlo escuchando a las víctimas y a sus familiares, no así”, concluyó.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.