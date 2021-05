Denise Dumas contó el polémico detrás de escena de la salida de Andrea Rincón de MasterChef: "Fue un escándalo"

La ilusión de Andrea Rincón de consagrarse en MasterChef Celebrity 2 terminó el domingo, cuando cayó eliminada en su duelo frente a María O’Donnell. En ese momento, la participante se emocionó, agradeció y al retirarse gritó desaforada "¡viva Perón!".

Aunque eso no habría sido todo lo que pasó en el estudio, sino que la actriz habría protagonizado un verdadero escándalo, según contó José María Listorti en Hay que ver. "Ustedes saben que en este medio nos conocemos todos. Y la verdad es que nos contaron que el momento de la grabación de MasterChef, que obvio la producción decidió editar, cuando la eliminaron a Andrea, dicen que fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal", afirmó Listorti.

Entonces, el conductor continuó: "No mal de llorar, sino a los gritos, que cómo podía ser, que era injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que era un juego, una competencia. Lo que pasa con el Bailando, que uno tiene que ganar, que le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo. Y por lo que cuentan no había forma de hacérselo entender". Ahí, Denise Dumas agregó: "No es la primera vez que tiene diferencias, un arranque... Dicen que fue un escándalo con gritos".

“Para mí, el ¡viva Perón! Que dijo fue como ¿un váyanse al cara…’, como diciendo ‘me chu… todos un hue’. Fue de bronca, no de alegría”. G-plus

En su momento, Rincón había despedido con un conciso discurso: "Gracias por el amor, porque me parece que es lo único que nos puede sostener a todos en este momento. Y amor es lo que sentí que me dieron en este lugar todos. Gracias por el amor y por la paciencia. Gracias".

Esa apelación a la paciencia se debería a justamente el incidente que la producción de MasterChef Celebrity a lo que editó. “Para mí, el ¡viva Perón! que dijo fue como '¿un váyanse a cag…’, como diciendo ‘me chu… todos un hue’. Fue de bronca, no de alegría”, analizó José María Listorti a Andrea Rincón.