El delirante cruce de Cucho de Los Decadentes con Darío Sztajnszrajber: "¡Me estoy volviendo anticristiano!"

En medio de la cuarentena, los integrantes de Los Auténticos Decadentes grabaron un tema en beneficio de la Cruz Roja Argentina y participaron este domingo de un móvil en Almorzando con Mirtha Legrand en el que el eterno Cucho Parisi mantuvo un divertido diálogo con el filósofo Darío Sztajnszrajber y el conductor Nicolás Magaldi.

Cucho se encontraba explicando desde su casa cómo grabaron el tema Juntos Para Siempre con artistas de todo el mundo. "Esto es pandémico en el sentido positivo de la palabra", bromeó la conductora Juana Viale, mientras dialogaba con él y con Jorge Serrano.

"Esto es algo que se vuelve como universal . Habría que preguntarle al filósofo... no sé cómo se llama pero lo veo siempre... ¡Fenómeno! Yo no soy de leer pero te escucho a vos y empecé a leer (Jean Paul) Sartre, (Michel) Foulcault... Las cosas que decís me encantan, me estoy volviendo anticristiano. ¡Me estoy volviendo Zaratustra!", contestó Cucho al reconocer entre los invitados al escritor.

"Tenes algo de Zaratustra, tenés que bajar de la montaña", le contestó entre risas, el conductor de Mentira la verdad. "También le mando saludos al conductor de tantas noches que vivimos, que no me acuerdo el nombre", le dijo más adelante Cucho a Nicolás Magaldi, que le respondió el saludo cálidamente.

Cucho: "Voy a ir a El Show del Problema porque tengo problemas todos los días. ¡Me echan de mi casa! Me dicen que enchastro, que dejo todo tirado, que soy un machirulo". G-plus

"Te mando un abrazo grande. Voy a ir a El Show del Problema porque tengo problemas todos los días. ¡Me echan de mi casa! Me dicen que enchastro, que dejo todo tirado, que soy un machirulo, y yo le dijo a mi mujer y mis hijas que tendría que estar trabajando", agregó el músico ante las sonrisas generalizadas de los presentes.