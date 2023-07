Delfina Wagner rompió el silencio sobre la explosiva versión de embarazo con Alfa tras los Martín Fierro 2023

Delfina Wagner, la novia de Alfa, reaccionó a los rumores de embarazo luego de que en las redes sociales hicieran referencia al tema luego de la noche de los Martín Fierro.

Es que la precandidata a legisladora porteña acompañó a su pareja a la premiación del último domingo y unas imágenes suyas que se viralizaron generaron dudas al respecto.

En diálogo con Ciudad, la joven respondió con humor a los trascendidos tras ser consultada sobre las posibilidades de embarazo: “No me hice el test aún”.

LA NOVIA DE ALFA REVELÓ CÓMO SE TOMARÍA UN EMBARAZO EN ESTE MOMENTO DE SU VIDA

Delfina Wagner reveló a este portal cómo se tomaría un embarazo en este momento de su vida, en pleno noviazgo con Alfa y en medio de su precandidatura política.

“Realmente no está en mis planes y no sé si sería una buena, soy muy joven y estoy encarando un proyecto político que me gustaría pulir mucho más y desarrollarme profesionalmente antes de siquiera pensar en un hijo”, expresó a Ciudad.

"Actualmente estoy de novia pero hace apenas unos meses y no da". G-plus

Al final, Delfina dejó en claro su postura: “Ni hablar de que quiero llevar años conociendo a la persona que vaya a ser el padre, actualmente estoy de novia pero hace apenas unos meses y no da. Cuando me case (falta) y esté completamente realizada ahí sí”.