Ajena a las polémicas y dueña de un bajo perfil, Delfina Chaves (23) sorprendió a sus seguidores de Twitter al salir al cruce de las polémicas declaraciones de Nicole Neumann en Nosotros a la mañana sobre el aborto.

Nicole, que se ha manifestado en contra de la legalización del aborto, mantuvo un acalorado debate en Nosotros a la mañana con su compañera de panel Agustina Kämpfer.

Cuando la periodista le dijo que no todas las mujeres tienen la educación sexual necesaria para decidir ser madres, Neumann disparó: “¡Pará! ¡No somos monos! Por más que no tengamos la educación, no somos monos, ¡por Dios!”.

"Ningún mono carece del privilegio de nacer en un entorno que se preocupe por su educación sexual, Nicole. ¿El privilegio de clase no te está permitiendo empatizar?”. G-plus

Al ver una nota que reproducía los dichos de la top en Twitter, Delfina se expresó y se dirigió directamente a Nicole: “Ningún mono carece del privilegio de nacer en un entorno que se preocupe por su educación sexual Nicole”.

La actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, que defiende la lucha por la legalización del aborto, cerró con una fuerte pregunta: “¿El privilegio de clase no te está permitiendo empatizar?”.

