En medio del éxito de Argentina, tierra de amor y venganza, Delfina Chaves (23) es una de sus revelaciones, y entrevistada en El Espectador, el ciclo radial de Ángel de Brito, se refirió a las versiones de romance que la relacionan con Peter Lanzani (28)… ¡pero terminó dejando entrever que no son sólo amigos!

“No estoy saliendo con Peter Lanzani”, lanzó apenas Angel la consultó por el rumor. “Comentaron en las redes que a ustedes los vieron a los besos”, indagó Pilar Smith, que también es parte del ciclo. “La gente dice tantas cosas. No, imposible”, siguió negando Delfina.

Delfina: "Con Peter somos muy amigos y tenemos muchos amigos en común". G-plus

“¿Pero hubo un touch and go?”, volvió a la carga la periodista. “Con Peter somos amigos, tenemos muy buena onda, tenemos amigos en común”, intentó terminar el tema la actriz. Pero Ángel no se quedó con su respuesta: “¿Son amigos con besos o sin besos?”, le lanzó, haciendo que la hermana de Paula Chaves haga silencio y termine repitiendo entre risas que “con Peter somos muy amigos y tenemos muchos amigos en común”. Entonces el conductor exclamó: “¡Me encanta!”.

De Brito: "Peter hace mucho tiempo que quiere salir con vos". G-plus

“Alguien te vio acaramelada en la fiesta de la China Suárez”, continuó Pía Shaw, también parte del ciclo de CNN Radio Argentina, sobre las versiones que vinculan a Peter y Delfina. “Yo no sé qué responderte a eso. Me fui muy temprano de la fiesta porque tenía que trabajar al día siguiente, pasé un rato. Es verdad que estaba Peter, por esa foto que sacaron donde estábamos todos juntos. Yo me fui temprano, sola”, aseveró, risueña, mientras Ángel le decía una frase matadora. “Él hace mucho tiempo que quiere salir con vos”, arrojó, haciendo que ella se desentienda con un “no sé eso”.

Delfina Chaves y Peter Lanzani: ¿amigos con derechos?