La definición sin filtros de Andy Kusnetzoff de Mauro Icardi: "No me cae bien, Maxi Lopez sí porque lo conozco"

Andy Kusnetzoff fue claro al momento de contestar si le caía bien o no Mauro Icardi, en medio del escándalo de supuesta infidelidad del delantero de PSG a Wanda Nara con China Suárez. "La verdad es que no lo conozco, no me cae bien", afirmó el periodista.

La respuesta se dio luego de unos segundos de meditar qué le diría a Jey Mammon: "Por poner que 'no' me cae bien se puede perder un invitado. Pero la verdad es que no lo conozco, no me cae bien".

Rápido, el conductor de Los Mammones comentó: "Igual, no va a ir a ningún programa". Y entre risas, Andy reconoció: "Es verdad".

Acto seguido, Andy Kusnetzoff fue contundente al justificar sus sentimientos hacia a Mauro Icardi: "No lo conozo, no me cae bien. Maxi López me cae bien. Qué se yo, a él lo conocí".

LA BRONCA DE MAXI LÓPEZ CON MAURO ICARDI

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, luego del escándalo por la supuesta infidelidad con China Suárez, hizo que Maxi López se acercara a la madre de Valentino (12), Constantino (10) y Benedicto (9), y a los chicos.

De ahí que Adrián Pallares haya sido tan contundente en Intrusos: "La gente cercana a Maxi dice que si hay alguien que hizo todo para separarlo de sus hijos fue Icardi".

El conductor lanzó su picante versión luego de que Rodrigo Lussich comentara los "gestos de Wanda hacia Maxi, como diciendo está todo más que bien, y eso es en contra de Mauro".

Ahí fue que pallares blanqueó la postura de Maxi López contra Mauro Icardi: "Los celos de Mauro hacia Maxi siempre han sido muy fuertes. Por más que muchos digan que Icardi ha sido un tipo muy presente y que ha ayudado mucho a los chicos, la gente cercana a Maxi dice que si hay alguien que hizo todo para separarlo de sus hijos fue Mauro".