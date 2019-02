Con el sentido del humor y la simpatía que la caracterizan, Flor Vigna visitó el miércoles Los Ángeles de la Mañana y sorprendió a todos con sus declaraciones acerca de su noviazgo con Nico Occhiato.

A la hora de hablar de la personalidad tranquila de Nico, al que conoció en Combate y con quien ya lleva cinco años de relación, Flor se despachó con una revelación anti sexy: "Esa tranquilidad que tiene se le expande mucho. En todo sentido. Él no es tan sexual en el sentido de que no me dice de repente 'ay qué buena que estás', Pero tampoco mira un culo”.

Más sobre este tema Flor Vigna y el impasse que tuvo con Nico Occhiato: "Fue el tiempo suficiente para darme cuenta cuánto lo amo"

“¿Vos sos más sexual que él?”, quiso saber Ángel de Brito y la protagonista de Una semana nada más volvió a despertar risas por su honestidad: “Yo también soy medio frígida”, dijo tentada. Pero luego explicó: “Uno puede tener sus etapas, pero cuando se te están dando las cosas como a nosotros, la libido pasa por el trabajo”.

"El problema es que a nosotros nos gusta más comer que estar en la cama con otras actividades y viste que con la panza llena cuesta" G-plus

Más tarde, De Brito le preguntó en qué momento están sexualmente con Occhiato y Vigna reveló con gracia: “Estamos bien. Hay más tiempo ahora. El problema es que a nosotros nos gusta más comer que estar en la cama con otras actividades. Y viste que con la panza llena cuesta...”.

¡No te pierdas las divertidas declaraciones de Flor Vigna sobre su intimidad con Nico Occhiato!