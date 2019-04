¡Debut en la Gran Manzana! Karina, la Princesita cantó por primera vez en Nueva York

En la noche del miércoles, Karina, la Princesita brindó un show en Shelter, el famoso bar de Brooklyn, donde más de 200 fanáticos asistieron y cantaron junto a la cantante. El formato que presentó fue completamente diferente al que la artista argentina acostumbra.

La Princesita estuvo acompañada por el talentoso Pato Arellano, con quien comparten coach vocal, Marcelo Velasco Vidal, y juntos interpretaron covers como: More than words, Bad romance, All of me, Kiss me; y clásicos nacionales como Mi enfermedad y Persiana americana entre otros hits.

Sobre el final del show, el público comenzó a pedirle a Karina sus temas. Corazón mentiroso fue el tema que hizo levantar a todos los presentes. Al terminar la presentación, Karina saludó uno por uno a sus fans que fueron a acompañarla en este día tan importante. Además, la cantante agradeció a Valentina Berger, directora de Go Broadway, por la organización del show. “Es un placer recibir artistas de Argentina, siempre tienne las puertas abiertas para el desarrollo de los artistas a nivel internacional”, comentó Berger.