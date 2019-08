El debate del miércoles por la noche de Intratables tuvo como eje el análisis de la estafa del Telar de la Abundancia, con la experiencia de Carolina Losada en la red y su polémica defensa.

Así fue que Débora Plager se indignó con la práctica delictiva que tomó a grupos de mujeres como sus víctimas: "Llamar a esto empoderamiento femenino atenta contra la inteligencia de las mujeres. Yo como mujer me siento avergonzada. Utilizar colorcitos y mandalas para hablar de espiritualidades, de la tierra, el aire y el fuego como si las mujeres fuéramos todas idiotas que solo nos pueden cautivar con palabras y colores lindos. Tenemos mucho más inteligencia para detectar que (hay una estafa) al poner dinero en un lugar, si es que no hay un trabajo de por medio".

Carolina Losada: -O sea que para vos todas las que nos metimos somos idiotas.

Débora Plagger: -Sí, sí, sí.

CL: -Ah, divina, ¡me está diciendo que soy una idiota!

DP: -No, Carolina, pero para mí la descripción misma del sistema, el modo de captación es atentar contra la inteligencia femenina.

CL: -¿Cuál es el modo de captación para vos?

DP: -El colorcito rosa, el fuego, la tierra, el aire, querer pasar de mandala…

CL: -¿Vos te pensás que a mi me garpa un colorcito rosa?

DP: -¿Qué significación tiene el mandala? ¿Es una cosa espiritual?

CL: -No, es la forma de armar (la red). ¿Te pensás que veo un colorcito rosa y me siento más femenina? Me parece ofensivo lo que me estás diciendo.

DP: -A mí me parece que atenta contra la inteligencia femenina.

Minutos más tarde, Fabián Doman le agradeció a Losada la didáctica explicación de su experiencia personal con el Telar de la Abundancia, y ella aprovechó para chicanear a Plagger: “No soy tan idiota como piensa Débora, entonces”.

Tocada por la frase, Débora replicó: “No lo personalizo, Carolina. Lo que me duele es que muchas mujeres referentes de temas de feminismo y defensa de derechos de las mujeres consideren este tipo de sistema, el colorcito, la tierra y demás… y que atraigan a otras mujeres”.

En ese punto, Ceferino Reato indagó: “Carolina, ¿cómo vos que sos muy inteligente crees que por dar 1.400 dólares después vas a recibir 12.000 por arte de magia?”. Una vez más, Carolina Losada defendió la práctica fraudulenta combatida por la Proselac: “No es arte de magia. Pasa que se habla mucho desde el desconocimiento. Si me preguntás, cuando vi que esto se cortaba, lo que tenía que hacer cuando ingresé es traer a otras dos personas, pero no invité a nadie más. Porque cuando vi que esto se cortaba no iba a llamar a dos personas para que me paguen, salvarme y ellas no".

Para cerrar, la modelo y exconductora de América Noticias Mediodía descartó el marketing del empoderamiento femenino y fue vehemente al revelar por qué ingresó al Telar de la Abundancia: “A mí me convencieron para entrar con los 12.000 dólares que ganaría, obvio”.