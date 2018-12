Débora D'Amato visitó Intrusos con su beba y chicaneó a Rial sobre su partida del programa: "¿Cuándo te vas?"

A un mes y medio de ser mamá, y tras presentarla en sociedad en un móvil con Intrusos, Débora D'Amato (45) visitó el programa de Jorge Rial con su hija Lola, quien dormía plácidamente en el fular, hasta ser entregada a los brazos del conductor.

"Es re buena, salió al padre (risas)... Todo lo negativo que tenga en la vida, le echo la culpa al señor", dijo la periodista deportiva, haciendo uso de su pícaro humor, dado que su embarazo se gestó a través de la inseminación artificial.

"¿Cuándo te vas de Intrusos?", le preguntó Débora. Y Rial respondió: "Yo no me voy a ningún lado, vamos a hacer todo el verano. América es nuestra casa, no nos mueve nadie de acá". G-plus

Mirándola con atención, Rial halagó la belleza y la tranquilidad de Lola e hizo un breve comentario sobre su abuelazgo, tras acompañar a su hija, Morena Rial, a hacerse una ecografía: "Es hermosa. Está re tranquila... Me gusta. Estoy practicando para mi nieto, que se ríe en la panza", dijo el conductor, para luego preguntarle a D'Amato cuándo se reincorporaba al panel de Intrusos, que dejó para recibir a su niña.

"¿Cuándo volvés?", le consultó, amistosamente, sin imaginar la rápida chicana de Débora: "¿Vos cuándo te vas?". Y Rial le puso el pecho a la bala, tras hacer públicas sus ganas de cambiar de rumbo laboralmente: "Yo no me voy a ningún lado, vamos a hacer todo el verano. América es nuestra casa, no nos mueve nadie de acá".