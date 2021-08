Débora D'Amato, súper picante sobre el conflicto de Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Si Mica Viciconte hablara sería un escándalo"

Un revés judicial a favor de Fabián Cubero, en una denuncia que Nicole Neumann le había hecho por impedimento de contacto con sus hijas, Allegra, Indiana y Sienna, volvió a exponer en los medios los conflictos entre la expareja y Débora D'Amato tomó partido al salir a bancar a Mica Viciconte, quien quedó en medio del fuego cruzado.

"Con Fabi tenemos una cautelar y la respetamos hace años. Hay una multa que no es joda. Cuando uno duerme tranquilo en sus casas, ya está. Pero me molesta que digan que salimos a hablar. No, con Fabi hace un montón de tiempo que no salimos hablar. Hasta el día de hoy estuvimos haciendo todo perfecto. No llevamos ni traemos información", dijo Viciconte ante el micrófono de A la Tarde.

Al ver la nota, Florencia de la Ve la confrontó: "Mica se desdice. Está diciendo que no habla, pero siempre está diciendo algo. Deja un halo de misterio, duda".

"A favor de Mica, a ella le preguntan y no habla directamente. Si ella hablara es un escándalo. Han pasado infinidad de cosas en ellos". G-plus

Discrepando con su compañera, D'Amato respondió picante: "A favor de Mica, a ella le preguntan y no habla directamente. Te puedo jurar, Flor, que si ella hablara es un escándalo. Han pasado infinidad de cosas en ellos". Y agregó: "Creo que no se bancan, pero hay razones".

Pidiéndole mayor claridad, De la Ve le retrucó a Débora: "¿Pero si ella hablara de qué?". Cautelosa y sin ahondar, la periodista deportiva concluyó su filosa opinión: "De la cotidianidad".