Débora D'Amato, crítica con L-Gante por sus escándalos policiales: "Últimamente no conocemos cosas buenas de él"

Débora D’Amato habló en A la Tarde de L-Gante y opinó acerca de los últimos escándalos policiales en los que se vio involucrado, uno de ellos fue la denuncia que un joven de 17 años le hizo por agresión con un arma de fuego.

“Sabés lo que me sorprende, que últimamente no conocemos cosas buenas de él y era un pibe que pintaba algo divertido”, comentó la panelista en el programa de América.

Finalmente, D’Amato analizó decepcionada: “Tenía la posibilidad de ayudar a chicos con el abecedario, de ir por un lado copado y ahora solo escuchamos lío”.

“Me cae bárbaro, no tengo nada en contra de él, pero me gusta más el del abecedario, no este”, sentenció Débora sobre el cantante.

LA ÚLTIMA DENUNCIA CONTRA L-GANTE

Diego Esteves reveló en el programa de América que Alejandro Cipolla, el abogado de L-Gante, negó los hechos denunciados por el joven de 17 años que le habría pedido una foto.

“La versión que está en la justicia y por la que fue denunciado, que lógicamente su abogado Alejandro Cipolla lo desmiente, es que un chico de 17 años se acercó a la casa para supuestamente pedir una foto y fue recibido de mala manera”, explicó el panelista.

Luego, Estévez detalló: “Él le habría pegado un culatazo con un arma e incluso habrían participado más personas cercanas a L-Gante. El chico fue una plaza, se desvaneció, lo terminaron trasladando a un hospital”.