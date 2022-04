Débora D’Amato, con todo contra Marcela Tauro: "Me encantaría que su espiritualidad no sea tapada por su oscuridad"

Una antigua enemistad de Intrusos recrudeció cuando Marcela Tauro volvió a apuntar contra Débora D’Amato, a quien señaló de ser quien sacaba información en un chat paralelo que tenían en donde despotricaban contra Jorge Rial. Luego de que la panelista salió al cruce desde Twitter, se defendió y apuntó contra su excompañera.

“Todos vivimos de la veracidad y de la lealtad y es ahí donde pega Marcela, desconozco por qué”, empezó diciendo, en A la tarde. “Yo tengo un buen recuerdo de Marcela Tauro, más allá de mil diferencias y que no sabía con qué iba a salir”, recordó, picante.

“Yo creo que el llevarme bien con un tipo que no me hizo nada, y que entiendo que el país lo deteste, pero no tengo que dar explicaciones a nadie”, aseguró, sobre las sospechas que despertaba entre sus excompañeros de ciclo su cercanía con el conductor histórico del ciclo de América.

"Dice tener una espiritualidad que, evidentemente, no la pregona. Me encantaría que su espiritualidad no sea tapada por su oscuridad". G-plus

DÉBORA D’AMATO SE DESPACHÓ CONTRA MARCELA TAURO

“Yo a Marcela le presenté el amor de su vida. Le presenté lo mejor que tiene y se lo presenté yo. Me parece que la felicidad era lo mejor que le podía brindar”, destacó, para dedicarle un fuerte palito.

“Dice tener una espiritualidad que, evidentemente, no la pregona. Por eso yo siempre pongo en tela de juicio a la gente que dice ser espiritual y a quienes lo son. Me encantaría que su espiritualidad no sea tapada por su oscuridad”, lanzó, letal.

“Desconozco el problema que tiene. Cuál es su problema, no lo sé. Nunca en mi vida filtré nada de nadie”, enfatizó, unas horas después de que el propio Jorge Rial se refiera a la polémica y cuente la verdad sobre quién había sido su informante.