Débora D’Amato quebró en llanto de emoción por el embarazo de Cora Debarbieri: "Los quiero mucho a los dos"

Luego de que Cora Debarbieri anunciara su embarazo en A la Tarde, Débora D’Amato, quien también está embarazada, rompió en llanto.

“Con Martín estamos muy felices, estoy embarazada de cuatro meses, es un bebé muy deseado, muy buscado”, dijo la periodista en el programa de América.

Fue entonces cuando Débora se emocionó: “Me voy a largar a llorar, justo hoy me la sacan de al lado, los quiero mucho a los dos”.

“Martín fue un gran compañero, ustedes saben que yo vengo del periodismo deportivo, un gran tipo y la verdad es que hacen una pareja hermosa”, dijo entre lágrimas Débora.

Más sobre este tema Cora Debarbieri anunció en vivo que está embarazada: espera su primer hijo con Martín Arévalo y mostró la pancita

EL SINCERICIDIO DE CORA DEBARBIERI CON DÉBORA D’AMATO

Cora Debarbieri aprovechó para sincerarse con Débora D’Amato en el programa de América tras confesar que también está embarazada.

“Los primeros tres meses me sentí fatal, el frito me daba un asco y me pasaba que Débora tenía antojo de papas fritas y palitos fritos y yo la tenía al lado”, confesó.

Entre risas, la periodista siguió: “No sabía cómo zafar de la situación del olor que a mí me daba unas náuseas importantes”.

“Pero hace dos semanas lo fui superando y ya le empecé a robar esas papitas y palitos”, finalizó mientras su compañera se secaba las lágrimas de emoción.