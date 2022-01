Darío Lopilato habló de la salida de Érica Rivas de Casados con hijos: "Todos hicimos fuerza"

Entrevistado por el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live, el hermano de Luisana Lopilato dijo desconocer quién ocupará el rol de María Elena en la versión teatral: "La verdad que no tengo idea si ya hay una actriz elegida para reemplazar a Érica. El que sabe todo es Marcelo de Bellis, al cual le mando un abrazo”.

“Lo único que te puedo decir es que Érica Rivas es una compañera de lujo y una mujer excelente. Como compañera, mujer y amiga, desde ese lado te puedo hablar porque en el otro lado no estoy. Hasta hoy en día nos hemos mensajeado. Todos hicimos fuerza para que estemos todos”, agregó Darío.

Darío en Mar del Plata.

Además, Lopilato aseguró que prefería mantenerse al margen de la decisión personal que tomó Rivas al renunciar. “A mí no me gusta meterme y las decisiones son personales. Nunca me voy a olvidar de una compañera de lujo como ella. La semana pasada nos seguimos en Instagram. Hay una buena relación y hay cosas que te superan”.

En cuanto a la posibilidad de que la obra finalmente se estrene, fue tajante: “Todos queremos volver a hacerlo pero no se sabe. Imaginate que teníamos no sé cuántos Gran Rex vendidos y nos cayó una pandemia. Tenemos que cuidarnos más que nunca, es parte de la realidad”, cerró Darío, que actualmente protagoniza Vamos a contar mentiras en el Teatro Carreras de Mar del Plata.