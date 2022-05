Darío Barassi mostró la ecografía de su segunda hija en camino: "Una nueva beba"

Muy emocionado, Darío Barassi confirmó que su esposa, Lu Gómez Centurión, con quien tiene a su hija, está nuevamente embarazada.

Luego de contar que la Pipi, su nena, tendrá una hermanita, el conductor posteó las fotos más lindas en familia: acariciando la pancita de embarazada de su esposa y a pura risa en la playa.

Junto a las postales con Lu y la Pipi festejando que se agranda la familia, Darío sumó la ecografía de su beba en camino.

"Las mujeres son una raza superior y la vida me regala una más… Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad. Soy muy cauteloso a la hora de contar noticias como estás....".

"Disfruto mucho de la intimidad de un nuevo embarazo, cuido la novedad, la hago propia, le saco jugo y cuando todos estamos listos sale a la luz, para multiplicar su magia y alegría", afirmó.

CÓMO SE SIENTE LU GÓMEZ CENTURIÓN POR SU SEGUNDO EMBARAZO

"Mi gorda es una guerrera, una madre y mujer ejemplar, la calma y la armonía que me da verte con esa panza no tiene límites. Una vez más a no dormir por uno meses amor, a pelear con cólicos y prendidas de teta, pero juntos y disfrutándolo. Te amo mucho vamos por mas siempre", le dedicó Darío, muy emocionado.

LA REACCIÓN DE LA PIPI AL ENTERARSE DE QUE TENDRÁ OTRA HERMANITA

"La reina del hogar está sensible. Piensa que la nueva hermanita es Ana porque ella es Elsa y eso le da alegría, así que nosotros lo incentivamos. Eso si, ya un par de veces la encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto. Amo verte darle besos a la panza, me altero cuando me los das a mi pensando que el embarazo soy yo", sumó, con humor

DARÍO BARASSI LE HABLÓ A SU BEBA EN CAMINO

Y vos enana que venís en camino, que ya te siento saltar, que te ponemos música y bailás como loca en la panza de mamá, que ya estamos craneando y buscando full canje para tu cuarto y pañales, venís a multiplicar el amor, ya te pienso y siento, te sueño y te imagino. Venís a una gran casa y a una gran familia, que con vos va a multiplicarse en todo lo bueno que la define", le dedicó a su bebita en camino.

Antes de cerrar, se mostró agradecido por los mensajes buena onda de quienes están felices por él.

"En fin gente, les comparto este notición para nosotros, se agranda la cosa, voy a ser papá de nuevo. Gracias por el afecto de siempre", cerró.

¡Felicitaciones!