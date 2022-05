Darío Barassi mandó al frente a Emilia Mernes en 100 argentinos dicen: "Le pedí que me mande un mensaje y lo leyó tres días después"

En medio de un divertido ida y vuelta con los participantes de 100 argentinos dicen, Darío Barassi mandó al frente a la cantante Emilia Mernes y le puso su característico humor a la anécdota.

Todo comenzó cuando el conductor leyó una de las consignas de la tarde: “Tenés que decirme una de las seis cantantes más escuchadas en el mundo cuya edad no supera los 30 años”.

Fue entonces que, luego de que un concursante la nombrara a la ídola pop, Darío se despachó al aire: “Le escribí para que me mande un saludito para una prima que cumplía años y que estaba desesperada por ella y no me lo mandó”, comenzó diciendo.

"Le escribí a Emilia Mernes para que me mande un saludito para una prima que cumplía años y que estaba desesperada por ella y no me lo mandó". G-plus

“Y bueno, si yo grabo 14 por día, puedo pedir uno de vez en cuando. Y me escribió como a los tres días del cumpleaños diciéndome ‘Ay, Dari, recién lo escucho’. Y yo le conteste ‘todo bien, todo bien’”, agregó.

"Igual es verdad que recién lo había escuchado porque me salía como que no había visto el mensaje. Después me lo mandó así que lo envié después, así que un beso". G-plus

Y cerró, a pura ironía: “Igual es verdad que recién lo había escuchado porque me salía como que no había visto el mensaje. Después me lo mandó así que lo envié después, así que un beso. Una genia, que divina Emilia. Joven, millonaria… ay, me deprimí”.