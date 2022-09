Darío Barassi habló sobre la internación de su beba de un mes: "Es una infección viral, ya tendremos el alta"

"Es una infección viral, ya tendremos el alta. Tiene un poquito de reflujo que es lo que tienen todos los chicos. No es ni mucho más ni mucho menos que eso. Fue intenso, angustiante, la pasamos para el or... todos. Obvio que sí", explicó el conductor en un descargo a través de Stories.

El también padre de Emilia (3) fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión había comenzado aclarando su hermetismo: "Ni en pe... iba a aparecer en redes para clarificar ni contar nada porque. Pero atento a que veo titulares que me desquician, sobre todo vinculados a la salud de mi hija, o mi futuro laboral, aparezco mínimamente por acá. Porque hasta que no esté en mi casa con mis dos hijas no quiero ni aparecer por acá, porque quiero estar tranquilo y en paz".