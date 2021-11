Darío Barassi condujo 100 argentinos dicen disfrazado de Fiona, la ogra de Shrek

A diario, Darío Barassi se anima a todo con tal de entretener a su público en 100 argentinos dicen, pero este miércoles fue más allá cuando le pidió a su productora que lo convierta en Fiona, la princesa ogro que coprotagoniza las películas de Shrek.

En un comienzo, Gigi le acercó al conductor dos pelucas para que elija pero, desde lejos, él observó que la de pelo rojo había sido peinada como Fiona y se la quedó. “Decile a Maru o a La Tana que me pinte de verde. Si lo hacemos, lo hacemos bien”, dijo Darío.

A los pocos minutos, la maquilladora comenzó a colorear la cara de Barassi de color verde. “Dame Fiona porque yo estoy dejando la vida acá. ¡Doy Fiona! ¡Estoy igual, chicos!”, dijo el conductor mientras un productor le señalaba que en realidad se parecía a Jorge Porcel en Rambito y Rambón.

“Che, Belu: ¿esto sale? Mirá que tengo un evento después de este programa”, le preguntó el conductor mientras desde atrás de cámara le acercaban un celular con la foto de Fiona para que la maquilladora tenga de referencia.

“Me lo imagino a Iván de Pineda, como venís, vestido de príncipe. ¡Iván, no compitamos! Esto yo lo hago porque no tengo tu conocimiento”, bromeó Darío, antes de dar un paso más a la transformación total y pedir un vestido de Fiona.

Por eso, a los pocos minutos, la Colo llegó con el vestido brillante y se lo colocó frente a los participantes. “No está pasando, chicos. ¡Me queda largo! La estoy pasando mal, sigamos con el juego”, concluyó Darío Barassi caracterizado como Fiona en 100 argentinos dicen.