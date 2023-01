Daniela sorprendió al nominar a Thiago en Gran Hermano: "Me debo a la gente y sé que esto es lo que quieren"

Si bien volvió a Gran Hermano 2022 con la idea de terminar completamente su relación con Thiago, decisión que tomó al ver algunos videos de él hablando de ella, Daniela se mostró a puro mimo con el joven en los últimos días. Sin embargo, en la gala de nominación sorprendió al público en vivo.

“Estaba indecisa, pero terminé de pensarlo en este último momento. Yo sé que estoy acá gracias a la gente, me debo a ellos, sé lo que quieren todos y mi último punto es para Thiago”, comenzó diciendo Daniela.

Luego aseguró que el joven también prefiere estar nominado: “Él también quiere estar en placa. También sé que el líder es Maxi, y vamos a probar que tan fuerte es su “amistad” con Thiago, a ver si lo salva o no”.

“Es a lo que vine, a jugar”, cerró la hermanita, muy segura de su estrategia de juego, pese a que su plan podría terminar con Thiago afuera del reality de Telefe.

ALFA APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA ARIEL EN LA GALA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2022

Luego de protagonizar varios cruces en Gran Hermano 2022, la relación entre Alfa y Ariel (uno de los nuevos participantes en ingresar al programa) parece no conciliar una tregua.

Y esa fricción se vio en la gala de nominación luego de que Alfa le diera dos puntos a su compañero: “Al primero que nomino es a Ariel por una cuestión de convivencia”, comenzó diciendo en el reality de Telefe.

“No termina de cerrarme las cosas que hace, no termina de cerrarme lo que pasó el día del asado. Tampoco que pretenda dejar siempre en offside a alguien ante el público”, agregó.

Por último, uno de los hermanitos más polémicos dentro de la casa cerró: “. Y no es así. Nada más que por eso. Una cuestión de convivencia, no me gusta”.