Daniela Celis y Thiago Medina mostraron el pasacalles que hicieron sus fans

Daniela Celis y Thiago Medina, exparticipantes de Gran Hermano 2022, se conmovieron ante el gesto de sus fieles fanáticos, quienes se pusieron en campaña para que la pareja logre sumarse al Bailando 2023.

"Estoy por entrar a Kuarzo y las chicas, divinas, me dicen '¿viste el pasacalles?'. No me había dado ni cuenta, me estaba sacando foto con ellas...", contó Daniela -en diálogo con Pepe Ochoa- quien se sorprendió ante el gesto de sus seguidores frente al canal.

"No sé quién lo hizo, pero muchísimas gracias por tomarse este tiempo. Los amo con todo mi corazón. ¡Me muero! ¡Me lo voy a llevar a mi casa!", expresó la "exhermanita", agradecida por la ilusión de sus fans, que quieren que se sume con su novio al programa de Marcelo Tinelli.

QUÉ DICE EL PASACALLES QUE LE DEDICARON A DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA

"Daniela Celis y Thiago Medina al bailando 2023", se puede leer en el cartel, con letras enormes de colores y un corazón rojo.