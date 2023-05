Daniela Celis se emocionó al hablar de su humilde infancia: "Viví en una casilla que hicimos con mi mamá"

A menos de dos meses de la final de Gran Hermano 2022, Daniela Celis logró cumplir valiosos sueños personales, como alquilar un departamento con el dinero de su propio trabajo.

Sin embargo, el tiempo de cosecha que Pestañela transita hoy no lo hizo olvidar de su humilde infancia. De hecho, Daniela se quebró en vivo en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) al recordar cómo ayudó a su mamá, su gran referente en la vida, a construir una casilla para poder vivir cuando era una niña.

DANIELA CELIS SE EMOCIONÓ AL HABLAR DE SU HUMILDE INFANCIA

Pampito: -Tuviste una vida difícil, venís de una casa en la que no estaba todo bien económicamente...

"Me tocó construir mi casa a los 13 años. Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla". G-plus

Carmen Barbieri: -¿Tuviste una infancia dura?

Daniela Celis: -Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola. Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces.

Me tocó construir mi casa a los 13 años. Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla. Y hace 5 años comenzamos a comprar ladrillos para poder hacerla con ladrillos. Falta un montón todavía, pero la voy a terminar. ¡Ay! No me quiero emocionar... Pero entiendo que siempre estuvimos solas.

"Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida". G-plus

Carmen: -Pero está bueno lo que estás diciendo, amorcito. Pensás en la familia, que es lo más importante.

Daniela: -Todo el tiempo.

Carmen: -Las pequeñas cosas que vas haciendo. Vas a terminar la casa y con ese orgullo vas a decir "terminé la casa de mi mamá". Se la merece tu mamá. Ha remado en dulce de leche.

Daniela: -Mi mamá siempre estuvo para mí y para mi hermana. Es divina mi vieja. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida (se emociona).

Carmen: -Esa lágrima, si se le cae la lágrima, vale oro porque se trata de la familia. Es la emoción que a uno le agarra.

Daniela: -El trabajo enseña mucho. Valorás todo el doble. Hoy tenemos más facilidades. La vida nos cambió.