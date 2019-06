Lejos de la mujer sexy que es y muestra en Instagram, Daniela Cardone (55) se reconoce como alguien "tímida y chapada a la antigua". De hecho, la nueva forma de conquista a través de las redes sociales o aplicaciones no cuentan con su visto bueno.

Atractiva por naturaleza y luego de hacer jugados papeles en la ficción, en los que le tocó besar a hombres y mujeres, la actriz de la obra Sex, la nueva apuesta de José María Muscari, habló de su feliz soltería y le bajó el pulgar al "encare" virtual.

"¿Si me llegan mensajes? No. Bah, me llegan, pero pienso que es un atrevimiento y no les doy ni bola. Me parece de cuarta cuando me escriben 'te quiero conocer'. Busquen el momento". G-plus

"¿Si me llegan mensajes? No, ni de mujeres ni de hombres. Bah, me llegan, pero pienso que es un atrevimiento y no les doy ni bola. Me parece de cuarta cuando me escriben 'te quiero conocer'. Busquen el momento, la situación, el cruce", dijo Cardone en la revista Gente, distanciándose de esa metodología.

Luego, se manifestó a gusto con su presente personal, en el que no hay un hombre a la vista: "Hace dos años y pico que no estoy con nadie. Lo fundamental es el respeto y las ganas de conquistarse. Es un trabajo extremo el de una pareja. Ya lo viví y no tengo más ganas. Estar solo es un placer".

Atento a sus declaraciones, el periodista puntualizó: "¿Pero 'solo' implica ni siquiera tener sexo, o hay algún touch and go?". Fue entonces que Daniela se explayó sobre el tema: "Nada. Y me encanta. Es como esta obra: un juego, una fantasía, y del dicho al trecho hay mucho trecho. No tengo ganas de conocer a nadie, ni empezar de nuevo. Y menos del touch and go. Me gusta jugar con la imaginación... El sexo está sobrevalorado. Parece que si la gente no tiene sexo no vive".

