Daniela Ballester contó su dura lucha por convertirse en mamá: "Llegué a pensar que ser madre no era para mí"

Cuando parecía que perdían las esperanzas, Daniela Ballester (40) y Marcos Ruiz Pasman (45) lograron el tan ansiado embarazo. Con sus cuatro meses de gestación a cuestas, la conductora de Minuto a minuto, noticiero de C5N, confesó lo mucho que padecieron junto a su esposo hasta quedar en la dulce espera de su primer hijo.

En una nota con la revista Pronto, la periodista se desahogó: “Estoy feliz como nunca en mi vida. Esperé muchos años para ser mamá y de hecho quería serlo mucho antes. Pero el bebé llega en un momento de tranquilidad, de alegría. Estoy más plantada como mujer”.

Ballester luego reveló cómo fue el largo camino hasta la maternidad: “Intentamos todo lo que pudimos. Es difícil decir con exactitud durante cuánto tiempo intentamos, porque uno prueba y después va descansando. Pero hemos probado mucho y en algún momento dejamos de intentar, porque todo ese proceso pesa mucho en el cuerpo de la mujer. El hombre acompaña, pero para nosotras es poner el cuerpo al ciento por ciento. Es más, en algún momento con Marcos pensamos que no íbamos a poder ser. De hecho llegué a pensar en otras opciones. Que no era para mí ser madre o que el paso siguiente era adoptar chicos, que siempre me pareció hermoso”.

En referencia al trance que atravesó junto al piloto aeronáutico, comentó: “Pasamos momentos de mucha angustia, porque es difícil transitar el proceso, pero lo hicimos juntos, con altibajos, siempre sabiendo lo que queríamos. Y cuando nos relajamos con todo ese tema, se nos dio”.

“Nunca pensé en ser madre sola ni viví con el propósito de tener un hijo. El deseo de querer formar una familia se fue dando a partir de mi relación con Marcos”, concluyó Daniela Ballester.