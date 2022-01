Daniel Rinaldi estalló contra Ricky Montaner en plena boda con Stefi Roitman: "No existe; es una vergüenza que no crea en esta nena"

Implacables tuvo un móvil desde el lugar donde se celebraban su boda Ricky Montaner y Stefi Roitman, pero no fue todo dulzura. Daniel Gómez Rinaldi desde el estudio se molestó por cómo se llevó a cabo la boda y terminó repartiendo “palitos” para el cantante como para la familia de Ricardo Montaner.

“¿Este chico cómo se llama?”, lanzó, en plena nota mientras en el ciclo daban detalles del casamiento. “Lo que pasa es que para mí no existe. Para mí es Ricardo Montaner, el resto no sabe nadie quiénes son. Ni mi sobrina los consume”, se justificó.

“Tiene millones de reproducciones”, le dijo Pampito al periodista, pero él cuestionó el tipo de boda que tenían. “Un gran casamiento sería si estuvieran Valeria Lynch, Patricia Sosa… Un beso a Ricardo Montaner, pero lo pibes no existen”, arrojó, durísimo “Ricky Martin no vino, Marc Anthony tampoco. Susana Giménez tampoco va a ir porque tiene miedo y no va a ir a ese casamiento”, lanzó.

"Si a la chica le hacen firmar un contrato de confidencialidad es porque no creen ni en la nuera. ¡Es una vergüenza!". G-plus

Daniel Gómez Rinaldi versus los Montaner

A pesar de su enojo con la familia Montaner, salvó a Stefi. “La nena es amorosa. La chica es amorosa”, dijo.La principal molestia del periodista fue por el contrato que se filtró que tuvo que firmar la actriz. “Si a la chica le hacen firmar un contrato de confidencialidad es porque no creen ni en la nuera. ¡Es una vergüenza!”, siguió.

Más sobre este tema Stefi Roitman y Ricky Montaner: se conocieron por Instagram y se casarán en una gran boda con 400 invitados

“Si vos invitás a tu familia o tus amigos, cómo les vas a sacar el télefono. ¡Es absurdo! A mí me me llegan a invitar y me dicen que no puedo pasar con el celular y les diría quiénes son ustedes. ¿No confían en mí? ¿Sacarme el celular? Están desubicados”, cerró Rinaldi.

Con humor, Susana Roccasalvo intervino. “Yo creo que está efervescencia que estás teniendo es porque la Pfizer te pegó mal”, cerró, divertida.