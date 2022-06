Dan Breitman se hartó de las críticas al programa de Flor Peña y contó cuáles son los límites

Desde que Florencia Peña debutó con LPA, le hizo frente a fuertísimas críticas. Lejos de quedarse en el molde, Dan Breitman respondió.

El humorista, que forma parte del ciclo, defendió con todo el formato que está en el "ojo de la tormenta".

"Arrancó con muchas críticas, Florencia tenía ganas de hacer un programa diferente al que venía haciendo en Telefe. Tenía ganas de hacer algo más comprometido con su forma de pensar. Salimos a la pista con esa data que fue fuerte y pasó lo que pasó con la catarata de críticas que fueron excesivas", expresó Dan en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Salimos a la pista con esa data que fue fuerte y pasó lo que pasó con la catarata de críticas que fueron excesivas". G-plus

Y admitió que no le gustaron los comentarios mala onda de sus colegas.

"Ya vamos un mes al aire y se le va encontrando el camino, con el paso del tiempo irá mejorando. A mí me dolieron las críticas pero no voy a dar nombres", sumó, sincero.

DAN BREITMAN REVELÓ QUE LO AFECTARON LAS CRÍTICAS A LPM

"Yo no soy de esos que no se meten a leer los comentarios, son constructivos pero hay un límite. Cuando se critica y se opina desde la mala leche, una cosa es decir ´che, estaría bueno que vaya para otro lado´ o rescatar algo bueno. Había un musical, cosas muy tajantes que me parecen mucho, es como que yo me ponga a ver un primer programa; siempre vas a encontrarle algo malo", sumó.

Y se despidió haciendo hincapié en que le parece lo peor que alguien se meta con el trabajo ajeno.

"Me dolió la crítica porque yo estoy adentro del grupo". G-plus

"Es como cuando vas a ver una obra de teatro, generalmente la primera función de esa obra no está tan buena, vas encontrando el formato. Me dolió la crítica porque yo estoy adentro del grupo, algunos tuitean ´duran dos programas y los sacan del aire´, eso es mala leche", cerró, dolido.