Damián Basile, el ganador de Bake Off, impactado por la muerte de Agustina Fontenla por covid: "Estoy muy shockeado"

El lunes pasado, Agustina Fontenla (31), una de las participantes más queridas y destacadas en las cocinas de la segunda temporada de Bake Off Argentina, fue internada en una clínica de Viedma, tras complicarse su cuadro de salud.

Internada en terapia intensiva, el estado de Agustina empeoró y este jueves se conoció la triste noticia de su muerte, la cual impactó de lleno en el corazón de su familia, su pareja y de sus amigos.

Movilizado por la dolorosa partida de Fontenla, Damián Basile, el ganador de Bake Off, le dio una nota telefónica a Flor de Equipo, en la que se expresó con la voz quebrada por la angustia.

"Estoy muy shockeado, muy dolorido. Le quiero mandar un abrazo a la familia y a los amigos más cercano". G-plus

"Estoy muy shockeado, muy dolorido. Le quiero mandar un abrazo a la familia y a los amigos más cercanos. Yo sé solamente lo que circuló en las redes y lo que me contaron algunos compañeros que tenían contacto con algún familiar. Algunos pudieron ir a visitarla después del programa. Con la pandemia, yo no pude ir. Ahora no quise pedir datos sobre qué pasó, sino simplemente charlar y acompañar desde este lado”, dijo el pastelero, siendo cauteloso con sus palabras.

"Agustina fue la primera persona que conocí en el casting del programa. Estuvimos hablando horas y horas de nuestros sueños, el de ella, de dejar su casa y animarse a hacer esto". G-plus

Afectada por la muerte de la joven repostera, Noe Antonelli, panelista del ciclo, ahondó en las causas de tan rápido y angustiante deceso: "Algunas de las personas con las que estuve hablando de Río Negro dicen que una de las causas por las que se le había complicado un poco el cuadro fue por el sobrepeso. ¿Vos hablaste con algún allegado, para que cuente un poco más, para poder entender la velocidad con la que se dio todo?”.

Sin mayores datos en su haber, Damián contestó: "No, quería esperar que pase un tiempo, para enterarme de algo más. En este momento, no puedo ni hablar con la gente que tenemos en común".

Más sobre este tema El dolor de Paula Chaves por la muerte de Agustina Fontenla de Bake Off: "Hasta siempre, qué triste"

Antes de concluir la nota, el ganador de Bake Off recordó a su amiga Agustina con un tierno mensaje: "Ella fue la primera persona que conocí en el casting. Nos tocó ir juntos a una peluquería para que nos retoquemos antes de ir al programa. Después fuimos con ella y con otra compañera a comer a un shopping. Estuvimos hablando horas y horas de nuestros sueños, el de ella, de dejar su casa y animarse a hacer esto… Ojalá que sirva de ejemplo, esto de que por más que tu familia te diga que hagas otra cosa, sigas tu sueño".