Dalma Maradona, con los tapones de punta contra Matías Morla por el mensaje a Gianinna: “Más cagón no se consigue”

El enfrentamiento entre Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona y Matías Morla alcanzó una nueva instancia este fin de semana en las redes sociales, con un terrible descargo de la actriz contra el abogado donde lo tildó de “cagón”.

Esta semana trascendió un audio en el que el abogado le señalaba a Gianinna que dejaba a su alcance todos los documentos necesarios para la sucesión pero le recriminaba que no lo dejaron entrar al velorio del astro. “Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”, dice el audio que se divulgó en los medios de comunicación.

Por su parte, Dalma publicó una story en su cuenta de Instagram en la que le señalaba al letrado que tenía que hablar con ella y no con su hermana, y como no lo pudo mencionar, agregó una captura con la leyenda “Más cagón no se consigue”.

“Te escribo acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu ‘mejor amigo’. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara”, dice el primer párrafo del posteo de la actriz.

“Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social... ", agregó la joven, señalando la imposibilidad de mencionarlo en la story.

“A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”, señaló en referencia a los gritos de muchos de los fanáticos que visitaron la Casa Rosada el jueves 26 de noviembre.