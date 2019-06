A tres meses del nacimiento de Roma, Dalma Maradona (31) contó con emoción que su hija, fruto de su amor con Andrés Caldarelli (31), ya era socia del club Boca Juniors, del que ambos son fanáticos.

"¡Qué felicidad! Otra bosterita", escribió la actriz en Twitter, junto a una foto del carnet, en el que tapó la carita de la niña con un emoji. Lo que no esperó Dalma es que algunos de sus seguidores reaccionen de un modo agresivo y ofensivo, cuestionando que ella pudo asociar al club a su hija por "acomodo".

"Te das cuentas que las redes son un inodoro cuando publicás el carnet de socia de Boca de tu hija y hay gente que dice que le parece injusto. ¡Y solo leo quejas!". G-plus

"La banco con todo a Dalma, pero una lástima que sólo por contactos se pueda uno hacer socio pleno de @BocaJrsOficial. Ni yo, ni mi hijo tenemos esa posibilidad, así como miles de hinchas en todo el país. El responsable de ésto obviamente es @TanoAngelici", expresó un usuario. Y la feliz mamá de Roma no se quedó callada: "Me parece que si abuelo tuvo algo que ver con ese club, y quién sabe por eso, Roma puede tener su carnet. Ella no tiene la culpa".

Pero el descargo no quedó ahí, dado que la actriz cosechó numerosas criticas... ¡y también contestó! "Te das cuentas que las redes son un inodoro cuando publicás el carnet de socia de Boca de tu hija y hay gente que dice que le parece injusto. ¡Y solo leo quejas! El carnet de socia de una bebé".

Sin embargo, lo comentarios hostiles hacia la hija de Diego Maradona no fueron sólo por asociar a su niña a Boca, sino por la decisión de no mostrar su carita. "Por resentimiento y odio, no mostrás a tu hija. ¡Qué lástima!", le tuiteó una mujer, en relación tácita a su distancia con el Diez. Molesta, y ya sin rodeos, Dalma arremetió: “¿Por resentimiento y odio? ¿De qué hablás? El papá de mi hija no quiere exponerla en las redes porque quiere dejarla decidir a ella si quiere que todos opinen de ella o no”, argumentó, dando por terminado el intercambio de tweets con algunos haters.

